Życie na osiedlach PRL-u. Pamiętasz te czasy? Zobacz unikalne zdjęcia ze zbiorów NAC

Jak wyglądało życie na osiedlach w czasach PRL-u w porównaniu do dzisiejszych czasów? Jak wyglądała ówczesna architektura i jak budowano bloki? Co działo się tam na co dzień? Tego m.in. dowiecie się oglądając naszą galerię, poświęconą życiu na osiedlach w czasach PRL-u. Zobaczcie sami!