Życzenia wielkanocne 2024: wesołe, śmieszne, krótkie i na SMS. Nasze propozycje!

Krótkie rymowanki dla najbliższych

Nie masz pomysłu na życzenia wielkanocne, które trzeba wysłać najbliższym? Nic straconego! Poniżej przedstawiamy propozycje wierszyków. Niektóre z nich są na tyle krótkie, że można je zapamiętać i złożyć najbliższym podczas świątecznego śniadania i dzielenia się tradycyjnym jajkiem.

Zajączka pięknego,

dyngusa mokrego,

miłości wiecznej,

drogi tylko mlecznej.

Świąt w szczęście owocnych

życzy Twój kurczaczek Wielkanocny.

***

Żeby śmiały się pisanki, uśmiechały się baranki,

mokry Śmigus zraszał skronie,

dużo szczęścia sypiąc w dłonie

- z okazji świąt Wielkanocnych życzy…

***

Wielkanoc pachnie wiosną,

To pora tak radosna!

Pełna pisanek kolorowych

I prezentów zajączkowych.

Na stole bazie, cukrowy baranek

I mnóstwo wody w dyngusowy poranek.

***

Wielkanoc to czas radości i odradzania się.

Życzę Ci, aby w tym czasie poczuł się szczególnie kochany

i doceniony przez swoją rodzinę i przyjaciół.

Niech te święta przyniosą Ci wiele uśmiechu i spełnienia marzeń.

***

Moc prezentów od zajączka

co koszyczek trzyma w rączkach

Wielu wrażeń, mokrej głowy

w poniedziałek dyngusowy.

Życzę jaja święconego

i wszystkiego najlepszego!

***

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje,

bogaty zajączek uśmiechem czaruje.

Mały kurczaczek spełni marzenia

– wiary, radości, miłości, spełnienia.

***

Beczy w trawie baranek, nawołując wniebogłosy.

Życzę zdrowia i radości Wam z okazji Wielkiej Nocy

i Dyngusa mokrutkiego by Wam szczęście dopisało,

by rodzinne były święta, by Wam nic nie brakowało.