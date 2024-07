1000 zł ekstra do pensji? Wypłaty będą już w lipcu! Znamy decyzję rządu

1000 zł ekstra do pensji?

Rząd przyjął uchwałę, na mocy której część obywateli otrzyma dodatek do pensji w wysokości 1000 zł brutto. Chodzi o tak zwany dodatek motywacyjny i może z niego skorzystać niemalże 200 tysięcy osób. Pierwsze wypłaty planowane są na lipiec tego roku!

Wprowadzenie tego dodatku było sygnalizowane już od marca 2024, jednakże w życie wchodzi on dopiero w lipcu tego roku. Kto może liczyć na dodatkowe 1000 zł do pensji?

Kto jeszcze otrzyma 1000 zł do pensji?

Dodatkowe 1000 zł brutto do pensji przysługuje również:

Prawie 200 tysięcy zatrudnionych w tego rodzaju miejscach otrzymają te pieniądze. Początkowe trafią one do jednostek samorządowych, pod które podlegają wyżej wymienione placówki. Wypłaty mają być dodane do pensji lipcowej.