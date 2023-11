1000 złotych niższa emerytura? Zobacz co trzeba zrobić, żeby tego uniknąć

1000 złotych niższa emerytura - o co chodzi?

Limity dorabiania na emeryturze

Nowe widełki dla dorabiających na emeryturze

1 grudnia br. zaczynają obowiązywać nowe widełki, które będą miały zastosowanie do końca lutego 2024 roku. Ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2023 roku, a według danych Głównego Urzędu Statystycznego wyniosło ono 7194,95 zł. To oznacza, że renciści i wcześniejsi emeryci muszą dostosować swoje dochody do nowych realiów.