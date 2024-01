15 lat temu zmarła gen. Elżbieta Zawacka. Tak żegnał ją Toruń [zdjęcia]

– Pamiętamy o tej, która walczyła o niepodległość naszego kraju, która potrafiła, będąc przecież kobietą, przeciwstawić się zbrojnemu atakowi tych, którzy chcieli zniszczyć naszą ojczyznę. Jak sama mówiła – najważniejsza jest prawda i dobro. Jak to jest aktualne i potrzebne w dzisiejszych czasach – mówił prezydent Michał Zaleski.

Tanie domy do remontu w Kujawsko-Pomorskiem. Do kupienia od zaraz!

Tak było na pogrzebie gen. Zawackiej

Przypomnijmy, że uroczystości pogrzebowych w takiej oprawie torunianie nigdy wcześniej nie widzieli. Najbardziej zbliżone odbyły się w czerwcu 1927 roku, kiedy w drodze do Krakowa gościła w Toruniu trumna z prochami Juliusza Słowackiego. Prof. gen. Elżbietę Zawacką przyszło pożegnać kilka tysięcy osób.

Przedzierała się przez ośnieżone Pireneje oraz skakała w nocy ze spadochronem. Jedyna kobieta wśród cichociemnych. Kurierka AK na swoim koncie ma ordery Virtuti Militari, Krzyż Komandorski oraz ten najważniejszy - Order Orła Białego. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym, wszystkie trzy towarzyszyły jej aż do momentu złożenia w grobie.

Jednak zanim to nastąpiło, torunianie mieli okazję pożegnać prof. gen. Elżbietę Zawacką w Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego. Honorowa warta przy trumnie zmieniała się co dziesięć minut, a pogrążonym w żałobie przygrywał na zmianę kwartet smyczkowy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz pianista Paweł Wakarecy.

Zarówno w Ratuszu, jak i w katedrze Świętych Janów, gdzie odbyła się msza żałobna, przywoływano bohaterski życiorys słynnej „Zo”. - To niedościgły wzór dla wszystkich kombatantów, który pokazuje, że nasza służba nie ustaje aż do ostatniej chwili - powiedział prof. Władysław Bartoszewski. - Oby dane nam było żyć do swojego końca tak jak ona.