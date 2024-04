Wybory na prezydenta Torunia. Kandydat Paweł Gulewski o środkach z Krajowego Planu Odbudowy i wsparciu dla przedsiębiorców

- To, co stało się za poprzedniej władzy, podkopało jeden z fundamentów samostanowienia samorządów, jeśli chodzi o komponent finansowy. Na przykładzie Torunia: tylko zmiana algorytmu naliczania dochodów z tytułu PIT to utrata z budżetu miasta Torunia około 48 mln zł rocznie. W skali kadencji to jest ponad 200 mln zł. Z drugiej strony zmagamy się z gigantycznym poziomem zadłużenia. Te kwestie również będziemy chcieli regulować - rozmawiać z ministerstwem, szukać narzędzi, szukać ratunku również w KPO, który może odciążyć kasę Torunia, środki publiczne w zakresie inwestycji - mówił Paweł Gulewski.