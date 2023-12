32. rocznica powstania Radia Maryja. Na obchody do Torunia zjechało kilka tysięcy słuchaczy

Tysiące słuchaczy zjechało w sobotę 2 grudnia do Torunia na obchody 32. rocznicy powstania Radia Maryja. Nie zabrakło na nich polityków Prawa i Sprawiedliwości.

OBEJRZYJ: Park Tysiąclecia w Toruniu. Mamy się czym pochwalić!

Obchody rocznicy powstania Radia Maryja odbywają się tradycyjnie w Toruniu w pierwszą sobotę grudnia, czyli w tym roku - 2 grudnia. To nawiązanie do wydarzenia z 1991 roku. Dokładnie 9 grudnia tamtego roku Radio Maryja zaczęło nadawać program. Głównym inicjatorem założenia rozgłośni był redemptorysta, ojciec Tadeusz Rydzyk. Do dziś jest jej dyrektorem.

32. rocznica powstania Radia: tysiące słuchaczy z całej Polski

Na rocznicową uroczystość tradycyjnie zjechali autokarami i busami słuchacze Radia Maryja z całej Polski. Sierpc, Żyrardów, Płock, Biłgoraj, Leżajsk... Wielu zanim dotarło do miejsca głównej uroczystości - rocznicowej mszy świętej - w Arenie Toruń odwiedzało miejsca związane z rozgłośnią. To jej siedziba przy ulicy Żwirki i Wigury. Wielu modliło się w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II przy Porcie Drzewnym. Oglądali też wzniesiony obok budynek Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Z zewnątrz - wystawa we wnętrzu nie jest gotowa.

W Arenie Toruń uroczystości rozpoczęły się w południe medytacją pierwszosobotnią i różańcem. Był też występ zespołu "Mazowsze" i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Gości rocznicowej uroczystości witał ojciec Tadeusz Rydzyk. Oprócz kilku tysięcy słuchaczy w uroczystości Arenie Toruń tradycyjnie uczestniczyli minister rozwoju i technologii Marlena Maląg, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, były minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk, wiceminister sportu Anna Krupka, europoseł Beata Kempa, była poseł Anna Sobecka. Prezydenta Torunia Michała Zaleskiego reprezentował wiceprezydent Adrian Mól.

- Ufam, że samo Radio Maryja oraz inne przedsięwzięcia będą wydawać dobre owoce przez wiele kolejnych dekad - napisał w liście do uczestników uroczystości prezydent RP Andrzej Duda. - Ojcu Dyrektorowi i całemu środowisku Radiu Maryja życzę, abyście byli wspólnotą dbająca zarówno o własną formację duchową, jak i zachowującą dojrzałą miłość do Polski i wspierającą dobrobyt i stabilizację wszystkich polskich rodzin - napisał z kolei w liście prezydent Zaleski.

32. "urodziny" Radia Maryja: arcybiskup wzywa

Rocznicowej mszy świętej przewodniczył metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo.

- Dziękujemy za maryjny cud w eterze, w prasie, w telewizji i akademii (...) Żyjemy w czasach, które można nazwać wprost wojną kulturową czy wojną cywilizacyjną. Od 2006 roku zdaje się triumfować określenie "epoka postprawdy" - nie ma żadnej prawdy. Chociaż wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za wszelkie formy seksualnego wykorzystywania dzieci i młodzieży, to tym bardziej trzeba nam stanąć po stronie prawdy w naszych środowiskach, poczynając od rodzin, aby nie dopuścić do seksualnej degradacji od najmłodszych lat - mówił abp Depo.

Na koniec uroczystości głos zabrał ojciec Rydzyk. - Dziadkowie do roboty! Historię trzeba przekazać! Młodzież polska została uwiedziona przez internety. Czy chcecie, by Polska zginęła? Czy chcecie, by Jana Pawła II błotem obrzucali? Weźmy sobie do serca te cztery słowa i według tego pracujmy: informacja, formacja, organizacja i akcja - mówił ojciec Rydzyk.

