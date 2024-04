Zdecydowane zwycięstwo Pawła Gulewskiego. Wygrał we wszystkich komisjach wyborczych

Prezydent elekt Paweł Gulewski w drugiej turze wyborów na prezydenta Torunia głosował w towarzystwie rodziny w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 27 przy ulicy Sienkiewicza. Dostał w niej 158 głosów, wobec 86 konkurenta, Michała Zaleskiego. Oznacza to 64,75 procent poparcia dla niego w tej komisji. Do wynik bardzo zbliżony do tego, który Paweł Gulewski uzyskał w drugiej turze w skali całego Torunia

Grzegorz Olkowski