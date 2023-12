42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Toruń nie zapomniał

42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego: znicze o północy w Toruniu

W ramach obchodów w Toruniu 42. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego zaplanowano także spotkanie przed tablicą znajdującą się na murze byłego aresztu śledczego MO przy Wałach gen. Sikorskiego 10 (obecnie do budynek Urzędu Miasta Torunia). Tu przed Sierpniem 1980 przetrzymywano działaczy opozycji demokratycznej, a na początku grudnia 1981 roku był on miejscem zatrzymania działaczy "Solidarności" przeznaczonych do internowania.