500 plus dla seniora, ale nie każdego? Kto może otrzymać świadczenie? Nowe kryteria i warunki otrzymania świadczenia?

Już od 4 lat seniorzy mogą starać się o specjalne świadczenie uzupełniające dla osób w niezdolności do samodzielnej egzystencji. Potocznie nazywa się oto 500 plus dla seniora. Jak można ubiegać się o to comiesięczne świadczenie? Gdzie złożyć wniosek o 500 plus dla seniora? Czym jest to wyjątkowe 500 plus?

Świadczenie 500 plus dla seniora przysługuje osobom, które spełnią określone wymogi. Osoby otrzymujące świadczenie: Są niepełnosprawne o niezdolności do samodzielnej egzystencji;

Pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Do otrzymania środków niezbędne jest złożenie wniosku w ZUS. Szczegóły dokumentacji omawiamy w dalszej części artykułu. Komu należy się świadczenie? To 500 plus przysługuje osobom w szczególnie trudnej sytuacji.

500 plus dla seniora - próg dochodowy w 2023 r. dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji

W tym świadczeniu dla seniora kryterium dochodowe jest niezwykle istotne. Jeśli dochód otrzymania świadczenia przekracza określoną kwotę, możemy mieć pomniejszone świadczenie. W takiej sytuacji kwota świadczenia zmniejsza się na zasadzie złotówka za złotówkę. Ostateczna kwota świadczeń wynosi np. 300 złotych, jeśli o 200 złotych przekroczymy kryterium dochodowe. A jaką kwotą przysługujących świadczeń jest granica otrzymywania pełnego świadczenia. W 2023 roku (od 1 marca) 500 plus przysługuje, jeśli emerytura lub renta nie przekracza kwoty 1657,80 zł miesięcznie brutto. Do otrzymania świadczenia uzupełniającego w mniejszej kwocie uprawniać będzie wysokość świadczenia do 2157,80 zł. To, ile wynosi świadczenie, o jakiej wysokości pobieranych świadczeń możemy mówić, zależy od dochodów konkretnego seniora. W zasadzie o pełnej kwocie powiemy wyłącznie, gdy mamy do czynienia z najniższymi świadczeniami emerytalnymi i rentowymi.

Nowe 500 plus dla seniora - duże zmiany od 2024 roku

Jest to istotne wsparcie finansowe, dlatego też każdego roku zasady świadczenia są ustalane na podstawie istotnych danych. Co zmieni się w 2024 r.? Z zasady ustala się co roku nowy wyższy próg dochodowy, ponieważ emerytury podlegają corocznej waloryzacji. Każdego roku próg dochodowy jest zwiększany. Dokładna stawka na 2024 rok nie jest w pełni znana, ponieważ wysokość waloryzacji podlega prognozom, które mogą jeszcze ulec zmianie. Według obecnych spekulacji świadczenie w pełnej kwocie i wysokości otrzymują osoby, których zarobki po waloryzacji nie przekroczą kwoty 1923,21 zł brutto. Tym samym kryterium dochodowe 2023 ulegnie zmianie. A czy będzie podniesienie kwoty świadczenia? Obecnie nic nie wskazuje na to, aby wysokość świadczenia uzupełniającego miała wzrosnąć powyżej 500 złotych. Dalej będzie to maksymalna wysokość świadczenia, choć pojawiają się spekulacje, że może mieć miejsce wzrost limitu kwoty otrzymywanego dodatku przez emerytów i rencistów. Pojawia się czasem postulat, aby była podwyżka do 700 plus, obecnie jednak nie jest to nic pewnego.

500 plus dla seniora – ile seniorów pobiera świadczenie?

Szacuje się, że obecnie niemal połowa otrzymujących 500 plus to seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia. Aktualnie ze świadczenia finansowanego korzysta około 770 tysięcy emerytów i rencistów. Jeśli renta lub emerytura nie przekracza określonej kwoty, można starać się o świadczenie. Domyślnie są to emeryci, którzy ukończyli 75 lat, ale nie jest to zasada.

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby otrzymać świadczenie dla emerytów?

Wniosek trzeba złożyć w ZUS. Jeśli emerytura ani renta nie przekracza kwoty granicznej. Świadczenie dla niezdolnych do samodzielnej egzystencji wymaga przedstawienia również konkretnych dokumentów. Wniosek do konkretnej instytucji zajmującej się wypłacaniem środków publicznych nie przebiegnie pomyślnie, jeśli nie zostanie dołączony jakiś dokument potwierdzający zasadność starania się o dodatek. Trzeba do wniosku dodać np.:

orzeczenie o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji;

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji;

orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

kartę badania profilaktycznego;

zaświadczenie lekarskie.

Do złożenia wniosku wystarczy platforma usług elektronicznych ZUS, choć można to zrobić również osobiście w placówce lub za pośrednictwem pełnomocnika bądź też opiekuna prawnego. Kluczowe jest to, aby były spełnione kryteria przyznawania świadczenia. Zrozumiałe jest to, że przy ograniczonej samodzielnej egzystencji zostanie uwzględnione to, iż senior sam nie uda się do urzędu. Uprawnione osoby udowodnią u seniora polskie obywatelstwo lub prawo pobytu, a także zasadność otrzymywania tych świadczeń pieniężnych finansowanych z budżetu państwa

Świadczenie ZUS – kiedy wypłata?

Jeśli świadczenie zostanie przyznane, będzie wypłacane ze środków publicznych do końca życia. Jednak nie będzie przyznane wcześniej niż od miesiąca, w którym spełniono wymagania uprawniające do otrzymywania świadczenia.

Podsumowanie: Kto otrzyma 500 plus dla seniora i na jakich zasadach?

W pełnej wysokości świadczenie wynosi 500 złotych i jest przyznawane do określonego progu dochodowego. Po jego przekroczeniu uruchamia się zasada "złotówka za złotówkę".

