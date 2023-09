Skarbówka zmienia zdanie. Zasady tej ulgi się zmieniają. Kto straci na zmianie? Piotr Paszelke

Całkowicie zmieniły się przepisy związane z ulgą termomodernizacyjną. Odpowiada za to skarbówka, choć nie było żadnej nowelizacji ustawy. Wciąż jednak zmiana jest poważna. Skutek? Polacy mogą stracić bardzo dużo przy odliczaniu w PIT wydatków na ocieplenie domu. Dotknie to również innych inwestycji modernizujących dom. W niektórych przypadkach może być to mowa nawet o dziesiątkach tysięcy złotych.