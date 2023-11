500 plus na psy i koty. Tylko do końca listopada można skorzystać z rządowego programu mfred

To już ostatni dzwonek by skorzystać z programu popularnie nazwanego "500 plus na psa i kota". Właściciele czworonogów tylko do końca listopada mają możliwość otrzymania specjalnego dodatku na swojego pupila. Wsparcie przyznawane jest w ramach walki z bezdomnością czworonogów.