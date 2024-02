800 plus nie dla wszystkich? Od kiedy ruszają pierwsze wypłaty 800+? Co trzeba zrobić, by je otrzymać? Oto szczegóły

800 plus - od kiedy wyższe świadczenie?

- 2 stycznia ZUS zrealizuje pierwsze przelewy z podwyższoną kwotą. Do rodziców trafi 547 mln zł, co obejmie 684 tys. dzieci. Kolejny termin wypłat to 4 i 7 stycznia. W tych dniach ZUS przekaże rodzicom łącznie ponad 1,6 mld złotych - mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Czy trzeba złożyć wniosek na 800 plus?

Aby otrzymać świadczenie w nowej wysokości, nie trzeba składać wniosku - ZUS sam podniesie wysokość świadczenia z 500 zł do kwoty 800 zł i wypłaci pieniądze z urzędu. Podwyżkę świadczenia otrzymają te osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do wsparcia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

800+ wniosek bez zmian

O ile na początku roku nie trzeba będzie niczego składać, to należy pamiętać, że co roku przyjmowane są dokumenty na nowy okres świadczeniowy. Jeśli chodzi o inne terminy 800+ od kiedy będzie można składać wnioski? Ich przyjmowanie rozpocznie się 1 lutego 2024 roku.

500 plus od 2016 roku. 800+ dla kogo?

Przypomnijmy, że Program Rodzina 500 plus jest realizowany w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku. Początkowo świadczenia otrzymywali rodzice na drugie i każde kolejne dziecko do 18 lat. 1 lipca 2019 roku weszła w życie ustawa mówiąca o tym, że świadczenia obejmą wszystkie dzieci, również te pierwsze. Z kolei 7 lipca 2023 Sejm uchwalił nowelizację ustawy podwyższającą świadczenie 500 plus do 800 zł.