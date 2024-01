9-letnia Zosia to Milczący Anioł. Dziewczynka z zespołem Retta potrzebuje naszej pomocy

W walce z trudną chorobą

Zespół Retta to wyjątkowo podstępna choroba o podłożu neurologicznym, która przez wiele miesięcy nie daje żadnych objawów. W przypadku Zosi wszystko zaczęło się od stwierdzenia obniżenia napięcia mięśniowego i opóźnienia psychoruchowego. W wieku 1,5 roku przeszła regres tracąc zdolność mówienia, celowego użycia rąk oraz wstawania. Od momentu zgłoszenia się do lekarza do czasu postawienia diagnozy minął ponad rok.

Chorują tylko dziewczynki

Zespół Retta uwarunkowany jest genetycznie i dotyka tylko dziewczynek. Co charakterystyczne, na początku rozwijają się one prawidłowo, a pierwsze objawy pojawiają się między 6 a 18 miesiącem życia. Wówczas tracą wcześniej nabyte umiejętności. Zespół Retta to połączenie autyzmu, dziecięcego porażenia mózgowego, choroby Parkinsona, epilepsji i zaburzeń lękowych, a to wszystko w ciele jednej małej i bezbronnej istoty. Dotknięte nią dziewczynki nazywane są „Milczącymi Aniołami”, ponieważ nie mówią. Choroba jest nieuleczalna i skutkuje pogarszającym się stanem zdrowia. W Polsce jest ona zdiagnozowana u około 250 dziewczynek.

W grudniu 2020 roku - dzięki zbiórkom społecznym - udało się kupić urządzenie do rehabilitacji o nazwie Innowalk. Sprzęt kosztował aż 80 tys. zł. Zosia wymaga opieki i pomocy w każdej najdrobniejszej czynności oraz rehabilitacji i wielokierunkowej stymulacji. Odpowiednia terapia daje jej szanse na częściową poprawę zdrowia. Prowadzone są także badania kliniczne leków, które hamują postęp choroby. Mimo wszystkich przeciwności rodzice robią, co mogą, by nie tracić nadziei. Mimo ciągłej pracy potrzeby stale rosną.