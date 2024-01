Toruń. Przedszkolaki dostały list od króla Karola III z Anglii! Ależ radość! Monarcha podziękował za życzenia urodzinowe z Bim-Bam-Bino

Zaskoczenie, radość i duma - dzieci z Niepublicznego Przedszkola Bim-Bam-Bino w Toruniu dostały list od króla Karola III. Z królewską pieczęcią i podpisem monarchy! To odpowiedź na życzenia urodzinowe, które wysłały królowi w ramach nauki języka angielskiego. Na zdjęciach dzieciom towarzyszy Marta Michniewicz, nauczycielka edukacji przedszkolnej.

Dzieci z przedszkola Bim-Bam-Bino w Toruniu wysłały w listopadzie urodzinowe życzenia królowi Karolowi III. Kilka dni temu otrzymały odpowiedź! -Sama byłam zaskoczona, gdy otworzyłam tę kopertę - mówi Magdalena Łęgowska, właścicielka placówki.

Karta z królewskim podpisem i pieczęcią to teraz prawdziwa duma Niepublicznego Przedszkola Bim-Bam-Bino w Toruniu. To odpowiedź na życzenia dla króla, które grupa "Pszczółek" wysłała pod koniec listopada do pałacu Buckingham. "Jestem wdzięczny, że pamiętaliście o moich 75 urodzinach i że wysłaliście do mnie tak wzruszającą wiadomość. Przesyłam wam moje najcieplejsze życzenia" – czytamy w liście do toruńskich przedszkolaków podpisanym przez Króla Karola III. Nadszedł na początku stycznia, kilka dni temu.

Jak to z kartą do Londynu było, czyli nauka angielskiego i wyprawa na pocztę

-W grupie "Pszczółek" są dzieci pięcio- i sześcioletnie. Zdają sobie sprawę z tego, skąd i od kogo nadeszła do nich odpowiedź. Radość jest więc tym większa. Ja sama byłam niesamowicie zaskoczona, gdy otworzyłam kopertę. Pamiętam, że zadrżała mi ręka, gdy dostrzegałam pieczęć królewską. No, robi to na człowieku wrażenie - opowiada z uśmiechem Magdalena Łęgowska, właścicielka niepublicznego przedszkola przy Drodze Trzeposkiej.

Skąd w ogóle wziął się pomysł wysłania listu do Londynu z życzeniami dla króla Karola III? "Pszczółki" w trakcie zajęć z języka angielskiego poznawały zawód listonosza. Jej częścią była wycieczka do urzędu pocztowego. Dzieciom towarzyszyła Marta Michniewicz, nauczycielka edukacji przedszkolnej. Przy tej tez okazji z przedszkolakami rozmawiano o monarchii w Wielkiej Brytanii i obecnie panującego tam króla. "Pszczółki" samodzielnie wykonały piękną kartkę pocztową; rysując na niej koronę i flagę Wielkiej Brytanii. Potem ta nietypowa przesyłka została z pomocą dorosłych elegancko zaadresowana i wspólnie wysłana podczas wyprawy na pocztę.

Teraz dzieci mają apetyt na więcej! Więcej kartkę i więcej... angielskiego!

Odpowiedź od króla Karola III zaskoczyła i ucieszyła zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wieść o tym, jaka to nietypowa przesyłka dotarła z Londynu do przedszkola obiegła szybko pół Torunia. Bo jest się czym chwalić! W końcu nie wszędzie pięciolatki korespondują z brytyjskim monarchą...

Teraz przedszkolaki z Bim-Bam-Bino mają już apetyt na więcej. Po pierwsze - na więcej kartek, listów i generalnie korespondencji ze znanymi osobistościami. Niewykluczone, że już niebawem napiszą też do Roberta Lewandowskiego - to jeden z bohaterów ich dziecięcej wyobraźni.

Oczywiście, cała historia to także wielka zachęta do dalszej nauki języka angielskiego. - I to jest taki nasz mały sukces. Dzieci przekonały się, że skutecznie porozumieć mogą się nawet z angielskim królem - kończy z uśmiechem Magdalena Niewęgłowska. Przypomnijmy, że Niepubliczne Przedszkole Bim-Bam-Bino przy ul. Droga Trzeposka w roku 2022 obchodziło jubileusz 30-lecia istnienia. To jedno z najstarszych prywatnych przedszkoli w Toruniu. Placówka jest bardzo ceniona przez rodziców. Kolejną już dekadę zapewnia dzieciom nie tylko profesjonalną opiekę, ale także rozwój i edukację na wielu polach. Jej skarbem jest fachowa i zaangażowana kadra., a także serdeczna atmosfera i indywidualne podejście do dzieci.

WAŻNE. Urodziny brytyjskiego monarchy Książę Karol przyszedł na świat 14 listopada 1948 roku w Pałacu Buckingham jako najstarsze dziecko ówczesnej księżniczki Elżbiety i księcia Filipa. W minionym roku obchodził zatem swoje 75. urodziny.

w Pałacu Buckingham jako najstarsze dziecko ówczesnej księżniczki Elżbiety i księcia Filipa. W minionym roku obchodził zatem swoje 75. urodziny. Karol był następcą tronu przez następne siedem dekad. W 2017 roku 69-letni wówczas książę został najdłużej urzędującym księciem Walii. Brytyjski tron objął we wrześniu 2022 roku po śmierci Elżbiety II. W maju 2023 roku odbyła się jego koronacja w Opactwie Westminsterskim.

