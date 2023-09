Toruń. Po śmierci Paulinki na ul. Podgórskiej. Jest wreszcie próg zwalniający i podwójna ciągła! Musiało dojść do dramatu...

Mieszkańcy apelowali o to przez kilka lat. "Gorzka to satysfakcja po dramacie..."

Zaraz po tragedii radny Wojciech Klabun (PiS) i radni okręgu wystąpili po raz kolejny do władz miasta z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa na ul. Podgórskiej. Czynili to od kilku lat. Na myśli mieli urządzenie przejścia dla pieszych. Tego rozwiązania nie zaakceptowano do dziś, ale już zaszła poważna zmiana.

-Zgodnie z tym, co po wypadku obiecano, pojawił na ul. Podgórskiej próg zwalniający oraz podwójna linia ciągła. W czwartek (7 września) trwały jeszcze prace korygujące studzienki na ulicy. O to również wnioskował. W obliczu dramatu, do którego doszło w lipcu, gorzka to satysfakcja, ale jednak jest. Oby żadna więcej tragedia się tutaj nie wydarzyła - mówi radny miejski Wojciech Klabun.