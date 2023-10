Kamienica z dziurą po lawecie. Co się stanie z budynkiem przy Szosie Chełmińskiej?

Kamienica w Toruniu po kolizji z autolawetą: będzie wielki remont

- Mogliśmy więc już rozpocząć przygotowania do remontu. Wiemy, co mamy robić. Remont rozpoczniemy, gdy zalecenia dostaniemy na piśmie. Spodziewamy się ich w najbliższych dniach - mówi Krystyna Bischoff.

Kamienica przy Szosie Chełmińskiej: trzeba wzmocnić jej konstrukcję

Oczywiście najwięcej do zrobienia będzie w części kamienicy, w którą uderzyła autolaweta. Szewc do swojego zakładu oraz lokatorzy do dwóch mieszkań znajdujących się nad nim będą mogli wrócić za dwa-trzy miesiące. Za około półtora tygodnia powinno być to możliwe w przypadku pozostałych mieszkań oraz sklepu z kominkami.