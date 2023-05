Apator Toruń chce zatrzymać mistrza Polski. Robert Sawina: - Wierzę, że tym razem wszystko zagra

Torunianie nie mają się specjalnie czym pochwalić. W trzech meczach domowych w tym sezonie z trudem pokonali Stal Gorzów, wysoko przegrali z Betardem Wrocław oraz pewnie pokonali ZOOLeszcz GKM, który jednak był praktycznie bez Nicki Pedersena. Jeśli mamy sprawdzić aktualne możliwości "Aniołów", to okazja będzie doskonała.

- Po wygranych derbach Pomorza kupiliśmy trochę czasu i myślę, ze wykorzystaliśmy go właściwie. Zawodnicy poszli do przodu, dobrze przepracowali ostanie dni. Motor należy do najbardziej wymagających przeciwników w PGE Ekstralidze, ale chcemy w końcu wrócić do formy z końcówki poprzedniego sezonu. Wierzę, że w tym meczu wszystko nam zagra i zdobędziemy dwa punkty - nie kryje optymizmu Roberta Sawiny.

Jednym z takich warunków jest wreszcie jazda godna jednego z liderów zespołu w wykonaniu Patryka Dudka. Żużlowiec zainwestował w sprzęt od nowego tunera, ale ostatni występ w Grand Prix Polski nie napawa jednak wielkim optymizmem.

- Dopóki walczysz, to jesteś zwycięzcą - filozoficznie stwierdza Sawina. - Patryk zrobił naprawdę wiele w ostatnim czasie, aby poprawić swoją formą i znaleźć przyczyny problemów. Każdy kolejny dzień zbliża go do celi i wierzę, że wkrótce zacznie jeździć na miarę oczekiwań swoich i kibiców. Wszyscy w klubie liczymy, że przebudzenie nastąpi właśnie w meczu z Motorem.