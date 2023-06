Apator Toruń kontra Włókniarz Częstochowa. Duże zmiany u Patryka Dudka. "To wreszcie eksploduje" Joachim Przybył

Emil Sajfutdinow ma w CV występy we Włókniarzu Marcin Orłowski

For Nature Solutions Apator chce pokonać kandydata do podium. Uda się? To zależy w największej mierze od zawodzących ostatnio Patryka Dudka i juniorów. - Wierzę, że ten mecz będzie dla nas przełamaniem - mówi Robert Sawina.