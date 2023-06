Co się dzieje z Patrykiem Dudkiem? Tomasz Gollob ma radę dla żużlowca Apatora

Bez Patryka Dudka w dobrej formie For Nature Solutions Apator nie ma co marzyć o sukcesach, a i play off może w tym sezonie jeszcze stracić. Jednak nawet sam żużlowiec nie ma wie, jak wyjść z kryzysu. Kolejne przegrane wyścigi, kolejne nieudane mecze jedynie pogłębiają kryzys i można odnieść wrażenie, że już sam żużlowiec jest tym wszystkim zniechęcony.

- Zupełnie nie mam frajdy z jazdy. Musimy to obgadać z chłopakami z teamu, nie jest dobrze. Moja jazda nie satysfakcjonuje mnie, klub i kibiców - przyznał żużlowiec po derbach Pomorza w Grudziądzu, w których nie pokonał ani jednego rywala. A przecież rok temu zdobył na tym torze 15 punktów...

Liczby mówią wszystko: nie takiego zawodnika kontraktował Przemysław Termiński, oferując mu przed tym sezonem dwuletni kontrakt wart około 3 mln zł za sezon. Na półmetku rozgrywek PGE Ekstraligi 2023 Patryk Dudek ma średnią 1,51, słabszą m.in. od Vaclava Milika, Krzysztofa Kasprzaka czy Oskara Fajfera. Na wyjazdach katastrofa - śr. 1,21. Z 43 wyścigów wygrał zaledwie osiem. To najgorsze liczby wychowanka Falubazu w seniorskiej karierze.