Apator Toruń o medal pojedzie później. Mecz w Częstochowie przełożony

To ważna informacja dla kibiców, którzy licznie wybierają się do Częstochowy, aby razem z żużlowcami świętować brązowy medal w PGE Ekstralidze. Do tego celu potrzeba przynajmniej 41 punktów w meczu rewanżowym z Włókniarzem na wyjeździe. For Nature Solutions Apator jeszcze w tym sezonie meczu wyjazdowego nie wygrał, ale w Częstochowie było w rundzie zasadniczej właśnie 41:49.

Mecz rewanżowy o brąz miał zostać rozegrany w sobotę o godz. 19.15. Speedway Ekstraliga postanowiła jednak przełożyć spotkanie ze względu na niekorzystne prognozy meteo. Teraz mecz Włókniarz - Apator zaplanowano w niedzielę na godz. 16.00. To przedzie przystawka przed finałem PGE Ekstraligi Betard Wrocław

Mecz w Częstochowie będzie pożegnaniem z pierwszą drużyną Jana Ząbika. Doświadczony szkoleniowiec przejął sponiewierany zespół w trakcie sezonu, wprowadził wiele spokoju w parkingu, poprawił komunikację między zawodnikami. Z pierwszą drużyną może pożegnać się w najlepszy z możliwych sposobów - medalem.