Atrakcje w Toruniu dla rodzin z dziećmi. Tu trzeba zajrzeć! Tak spędzisz wakacje 2023

Sezon turystyczny z każdym dniem się rozkręca. Dotyczy to także Torunia. Miasto chętnie odwiedzane jest przez rodziny z dziećmi z kraju i ze świata. Rokrocznie przybywa do Torunia około dwóch milionów turystów. Na jakie atrakcje mogą liczyć? Co warto zobaczyć w Toruniu podczas wakacji 2023? Gdzie warto się wybrać, aby wywieźć z miasta wspaniałe wspomnienia? Przedstawiamy listę największych atrakcji, które warto zobaczyć w Toruniu.

Największe atrakcje w Toruniu dla rodzin z dziećmi

Toruń to zabytkowe miasto i jego zwiedzanie koniecznie warto rozpocząć od Starego Miasta, które w 1997 roku zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Miasto zostało założone w 1233 roku przez Krzyżaków i od tego czasu, pomimo różnych kolei losu, nieustannie się rozwija.

Wieża Ratusza Staromiejskiego

Wieża Ratusza Staromiejskiego Polska Press Stare Miasto, którego większość kamienic została pieczołowicie odnowiona, nieustannie zachwyca swoim pięknem. Na pytanie co warto na nim zobaczyć, odpowiedź jest tylko jedna - wszystko: Piękne kościoły, Ratusz, ulica Szeroka i wiele innych miejsc godnych jest zainteresowania. Na początek zwiedzania warto wybrać się na wieżę Ratusza Staromiejskiego. Taras widokowy ulokowany na szczycie 40-metrowej wieży pozwala podziwiać gród Kopernika w całej jego okazałości. Roztacza się z niej piękny widok na Stare Miasto, Wisłę oraz nowe osiedla. Wejść na wieżę można przez cały rok:

Od 1 stycznia do 31 marca oraz od 1 listopada do 31 grudnia: 10:00 - 16:00

Od 1 do 30 kwietnia oraz od 1 do 31 października: 10:00 - 18:00

Od 1 maja do 30 września:10:00 - 20:00 Bilet normalny kosztuje 22,50 zł, a ulgowy 17,50 zł.

Dom Kopernika

Dom Kopernika Polska Press Wiadomo, że jak Toruń to i Kopernik. To tu urodził się wielki astronom. Zwiedzając miasto koniecznie trzeba więc zajrzeć do Domu Kopernika. W dwóch zabytkowych kamienicach należących niegdyś do jego rodziny znajduje się muzeum prezentujące sylwetkę wielkiego astronoma i jego dokonania. Muzeum po gruntownej modernizacji łączy najnowsze technologie multimedialne z historyczną tkanką zabytkowego domu średniowiecznego.

Ceny biletów

Na sale ekspozycyjne – bilet normalny22,50 zł

Na sale ekspozycyjne – bilet ulgowy17,50 zł

Film 4D (fotel) – bilet normalny22,50 zł

Film 4D (fotel) – bilet ulgowy17,50 zł

Film 3D (antresola) – bilet normalny20,50 zł

Film 3D (antresola) – bilet ulgowy15,50 zł

Audioprzewodnik (opcjonalnie)11,00 zł

W czwartki wstęp na wystawy stałe jest bezpłatny!

Krzywa Wieża

Krzywa Wieża Polska Press Jednym z najsłynniejszych budynków Torunia jest Krzywa Wieża. Znajduje się na Starym Mieści przy ulicy Pod Krzywą Wieżą. Ta 15-metrowa średniowieczna baszta obronna, która swoją nazwę zawdzięcza znacznemu odchyleniu od pionu na pewno zainteresuje najmłodszych. Jej pochylenie było prawdopodobnie wynikiem osunięcia się piaszczystego podłoża. W przeszłości nie brakowało jednak i takich, którzy widzieli w skrzywieniu wieży karę boską za rzekomo bluźniercze odkrycie Kopernika. Wiadomość o tym dotarła nawet do Rzymu i była poważnym argumentem za wpisaniem książki toruńskiego astronoma do indeksu ksiąg zakazanych.

Aby sprawdzić jak bardzo budynek odchylony jest od pionu mieszkańcy i turyści próbują stanąć jak najbliżej muru i przylgnąć do niego plecami. Sprawdźcie czy wam się uda to zrobić.

Muzeum Piernika

Muzeum Toruńskiego Piernika Polska Press Wybierając się do Torunia nie można pominąć toruńskich pierników. Prężnie działają dwa ośrodki przybliżające torunianom i turystom historie związane z wypiekiem tych ciastek sławiących Toruń. Muzeum Toruńskiego Piernika przy ul. Strumykowej 4 to miejsce łączące tradycję z nowoczesnymi rozwiązaniami. Pofabryczny budynek piernikarskiej firmy Gustava Weesego został zmodernizowany i twórczo przekształcony w pełną atrakcyjnych rozwiązań ekspozycję. We współpracy z największym producentem pierników w Europie – Fabryką Cukierniczą „Kopernik” S.A. – w 2015 roku powstała interaktywna, multisensoryczna placówka muzealna.

Godziny otwarcia

Od 1 maja do 30 września:

wtorek – niedziela10:00 – 18:00

wtorek – niedziela10:00 – 18:00 Od 1 października do 30 kwietnia:

wtorek – niedziela10:00 – 16:00 Ceny biletów Na sale ekspozycyjne – bilet normalny22,50 zł

Na sale ekspozycyjne – bilet ulgowy17,50 zł

Na sale ekspozycyjne i warsztaty wypieku piernika – bilet normalny (śr, czw, pt, sob, ndz)36,50 zł

Na sale ekspozycyjne i warsztaty wypieku piernika – bilet ulgowy (śr, czw, pt, sob, ndz)31,50 zł

Na warsztaty wypieku piernika – bilet normalny (wtorek)22,50 zł

Na warsztaty wypieku piernika – bilet ulgowy (wtorek)17,50 zł

We wtorki wstęp na wystawy stałe i czasowe jest bezpłatny! Drugą placówką jest Toruńskie Żywe Muzeum Piernika. To pierwsza tego typu interaktywna placówka w Europie. Istnieje od 2006 roku i mieści się w samym centrum miasta – przy ulicy Rabiańskiej 9 – 199 kroków od pomnika Kopernika.

Muzeum czynne jest codziennie od 10:00 do 18:00. Tu można przenieść się w czasie i poznać receptury i sposoby wypiekania pierników od czasów średniowiecza. Żywe Muzeum Piernika Polska Press Aktualne ceny biletów

dzieci poniżej 3 roku życia - wstęp bezpłatny

dzieci, uczniowie z niepełnosprawnościami - 1 zł

dzieci, uczniowie, studenci (do 26 roku życia) - 29 zł

seniorzy (od 65 lat) - 31 zł

dorośli - 34 zł

dorośli z niepełnosprawnościami - 27 zł

Ulica Ciasna

Ulica Ciasna Polska Press Przemierzając ulice Starego Miasta na pewno warta uwagi jest największa z nich czyli ulica Szeroka. Przy niej znajduje się mnóstwo kawiarni, restauracji i sklepików. Warto jednak odbić z głównego szlaku i wybrać się na malowniczą ulicę Ciasną. Znajduje się w południowo-wschodniej części Starego Miasta, biegnie równolegle do Wisły. Ulica dzieli się na dwa odcinki: szerszy między ul. Łazienną i Mostową oraz węższy między ul. Mostową a ul. Podmurną. Węższy odcinek ma niecałe 3 m szerokości a nad ciasnym przejściem pomiędzy wysokimi murami zabytkowych spichrzów przerzucono u góry łuki odporowe, nadające uliczce malowniczy charakter.

Planetarium Toruń

Planetarium Toruń Polska Press Toruń rozsławił Kopernik, więc nic dziwnego, że zainteresowanie astronomią jest wielkie. Rozbudzić je między innymi wśród najmłodszych pomaga Centrum Popularyzacji Kosmosu Planetarium Toruń, znajdujące się przy ulicy Franciszkańskiej 15. Sala Planetarium to miejsce, w którym, dzięki specjalnej aparaturze, wyświetlane są pokazy astronomiczne. Projekcje te trwają około 40 minut. Zależnie od tytułu, opowiadają o wielkości i budowie Wszechświata, opisują najbardziej popularne gwiazdozbiory na niebie, przybliżają tajemnice planet i galaktyk.

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 8:30 - 16:00

sobota: 10:00 - 18:00

niedziela: 10:00 - 15:00 Ceny biletów w zależności od seansów kształtują się w zależności od seansu. bilety ulgowe: 10-18 złe

bilety normalne - 12 - 23 zł

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Polska Press Odwiedzając Toruń nie można pominąć jedynego centrum nauki w województwie kujawsko-pomorskim. Młyn Wiedzy jest nieco oddalony od centrum miasta i znajduje się przy ul. Władysława Łokietka 5 w dawnych Młynach Richtera. Budynki zbudowane na przełomie XIX i XX zostały całkowicie odrestaurowane. Od 10 lat służą nauce i zabawie. Na 6 kondygnacjach znajduje się przestrzeń wystawiennicza, pracownie naukowe, sale ekspozycyjne dla dzieci. Całość zajmuje ponad 5 tys. metrów kwadratowych. Rodziny z dziećmi miło spędzą czas rozwjająć swoje pasje poznawcze i naukowe.

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy poniedziałek: nieczynne

wtorek-piątek: 9:00-12:00, 12:00-15:00 i 15:00-18:00

sobota-niedziela: 11:00-17:00 Cennik biletów

obowiązuje na wydarzenia realizowane od 1 stycznia do 25 czerwca 2023 roku włącznie. Zwiedzanie wystaw bilet normalny: 25 zł

bilet ulgowy: 20 zł

bilet rodzinny: 65 zł (maks. 4 os.)

bilet grupowy: 20 zł/os.

Fort IV

Fort IV Polska Press Toruń słynie z urokliwej starówki. Zabytków jest jednak więcej. Toruń przez lata był militarna twierdzą Prus. Wybudowali oni jeden z najpotężniejszych systemów fortyfikacyjnych w Polsce do obrony granicy wschodniej Prus. Projektowanie Twierdzy Toruń rozpoczęło się w 1872 roku. W czasie 37 lat powstało około 200 dzieł obronnych. W sumie w Toruniu wybudowano 7 fortów głównych, 6 fortów pośrednich, 6 baterii artyleryjskich, 32 duże schrony piechoty, 52 schrony międzypola - artyleryjskie i amunicyjne. Forty zostały rozmieszczone dookoła całego miasta. Do dziś zachował się ich niezwykle czytelny układ. Cześć z fortyfikacji jest dostępna do zwiedzania. Jednym z lepiej zachowanych jest Fort IV. Został on wybudowany w latach 1878-1884 jako trzeci z kolei fort toruńskiego pierścienia fortecznego. Obecnie jest zagospodarowany na bazę turystyczno-noclegową. Można go zwiedzać. Znajduje się przy ulicy Chrobrego 86.

Bilety wstępu

Zwiedzanie indywidualne:

Bilet ulgowy - 8 zł (uczniowie, studenci, emeryci)

Bilet normalny - 12 zł Zwiedzanie grupowe (grupy od 10 osób): Bilet ulgowy - 6 zł (uczniowie, studenci, emeryci) + opłata za przewodnika

Bilet normalny - 10 zł + opłata za przewodnika

Nocna Panorama Starego Miasta

Nocny widok na Stare Miasto w Toruniu Polska Press Ten widok od lat zapiera dech w piersiach torunian i turystów. Aby go zobaczyć trzeba wybrać się na punkt widokowy na lewej stronie Wisły. Znajduje się on przy ulicy Majdany. W tym roku przez remont Bulwaru Filadelfijskiego widok może nie być tak piękny jak na zdjęciu, ale mimo wszystko w ciepłe wieczory warto się tam wybrać.

Aqua Toruń

Aqua Toruń Polska Press Po intensywnym dniu zwiedzania należy się zasłużony odpoczynek. Jedna z atrakcji Torunia jest Park Wodny AQUA TORUŃ położony w centrum miasta przy ulicy Bażyńskich. Powstał z myślą o sporcie, rekreacji i relaksie. Aqua Toruń to 550 metrów kwadrsatowych lustra wody. Aqua Toruń to nie tylko baseny to również strefa SPA & Wellness, czy profesjonalne korty do squash’a. Basen czynny jest codziennie w godzinach 7-21.30.

