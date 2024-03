Bądź EKO na wiosnę – oddaj plastik i odbierz kwiaty! Rusza kolejna akcja „Nowości”

Bądź EKO na wiosnę

Wraz z wiosną przywykliśmy do robienia porządków. Oprócz własnych domów warto także uporządkować wspólną przestrzeń, która nas wszystkich otacza. Widzisz gdzieś nakrętkę lub plastikową butelkę, która leży na trawniku? Podnieś ją i przynieś na nasze stoisko w sobotę, 14 kwietnia do Centrum Handlowo-Rozrywkowego Toruń Plaza. W zamian za to dostaniesz od nas doniczkowe kwiaty, które mogą ozdobić Twój ogród, balkon czy parapet.

Postanowiliśmy zorganizować kolejną EKO akcję, dzięki której nie tylko damy uczestnikom trochę pięknych, wiosennych kwiatów, ale także sprawimy, że świat stanie się czystszym i mniej zanieczyszczonym miejscem. Stałe i głośne mówienie o recyklingu jest bardzo ważne. Dlaczego? Planetę mamy jedną i to wyłącznie od nas zależy, jaki będzie jej stan. A ponadto – w czystszym świecie lepiej się żyje!