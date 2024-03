Barbara Iwanowska została dyrektorem nowej Szkoły Podstawowej nr 12 przy ulicy Strzałowej

- Te sto etatów to rozmiar docelowy - doprecyzował prezydent Zaleski. - Od niedawna trwają już nabory. Ten do szkoły podstawowej prowadzi pan dyrektor SP nr 14, a do części przedszkolnej szefostwo Przedszkola Miejskiego nr 11. Za kilka tygodni będziemy wiedzieli, jaki jest stan naboru. W świetle przewidywań nie powinniśmy mieć żadnych problemów w pozyskaniu kompletu zarówno dzieci, jak i kadry do przedszkola, natomiast do szkoły podstawowej docelowe skompletowanie może potrwać trochę dłużej. Moim zdaniem to kwestia od dwóch do czterech lat.