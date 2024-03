Toruń. Załoga Fortu I i jej sojusznicy zapraszają w sobotę 16 marca na otwarcie sezonu

- Już o godz. 12 rusza nasza dwugodzinna wycieczka, podczas której to pokażemy miejsca na co dzień niedostępne. Wejdziemy do kaponiery, pod most oraz inne ciemne miejsca - wylicza przewodnik Adam Marszelewski. - Podczas naszego zwiedzania nasza załoga specjalnie otworzy nasz most, który jest trzecim działającym mostem fortecznym w Polsce oraz jednym z niewielu w Europie. Dodatkowo naszą wycieczkę będą obstawiać rekonstruktorzy w umundurowaniu polskim. Następnie o godzinie 14.15, już po wycieczce, nastąpi uroczyste otwarcie wystawy "Formacje wojskowe w Toruniu", na której porozmawiamy o 4. Pułku Lotniczym, I Batalionie Balonowym, Oficerskiej Szkole Aeronautycznej, Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej oraz wielu, wielu innych. Na wystawie zobaczycie mapy, plansze ale oczywiście też modele.