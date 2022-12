Baseny w grudniu w Toruniu. Kiedy otwarte i jaka temperatura wody?

Aqua Toruń, ul. Bażyńskich 9/17

MiniAquapark Toruń, ul. Hallera 79

Podobnie jak w Aqua Toruń, MiniAquapark przy ul. Hallera posiada dwa baseny. Czynny jest od godz. 7 do godz. 22, ale ostatnie wejście jest o godz. 20.30. Także tutaj, temperatury wody są identyczne jeśli chodzi o basen sportowy i rekreacyjny. Jest on jednak nieco bardziej dostępny, gdyż jest mniej rezerwacji niż na Bażyńskich.

Centrum Sportu i Rekreacji "Olender", ul. Toruńska 34/40 Cierpice

Baseny - sportowy i rekreacyjny dostępne są dla gości od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 8-21.30. Temperatura wody na basenie rekreacyjnym wynosi ok. 31-33 stopni. Natomiast na basenie sportowym jest to ok. 26-27 stopni.