Będzie łatwiej dostać się do Torunia od wschodu. Zmiany na DK nr 10 i linii kolejowej do Sierpca

Jazda krajową "dziesiątką" w powiecie toruńskim to koszmar. Droga korkuje się zarówno w kierunku Warszawy, jak i w stronę Torunia. I to wcale nie tylko w godzinach szczytu. Sznury samochodów ciągną się od estakady nad autostradą A1 aż do Brzozówki, a czasem nawet Dobrzejewic. W przeciwnym kierunku, czyli w stronę Torunia, w korku stoi się czasem jeszcze przed Dobrzejewicami, a w Brzozówce to już na pewno. Ten drogowy koszmar codziennie przeżywają mieszkańcy m.in. gmin Lubicz, Obrowo i Czernikowo, którzy jadą do Torunia bądź z niego wracają.