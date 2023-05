Będzie wreszcie bat na patostreamerów? Toruń też na to czeka, zmęczony ulicą Urzędniczą

Projekt przedstawiał Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Zasadniczą zmianą, gdyby doszło do uchwalenia nowego prawa, byłoby wprowadzenie patostreamingu do Kodeksu karnego jako odrębnego przestępstwa. Jak na razie bowiem polski Kodeks karny takiego przestępstwa nie zawiera . Śledczy i policjanci w całym kraju ścigają patostreamerów za pojedyncze czyny przestępcze, które wyłuskują ze streamów: akty agresji, znieważenia, groźby karalne itd.

Patostream jako odrębne przestępstwo w Kodeksie karnym. Co proponują posłowie SP?

Jak Toruń od lat ściga Daniela "Magicala" i rodzinkę z Urzędniczej?

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Daniel "Magical" i Małgorzata Z. mieli stawiane rozmaite zarzuty, a potem byli oskarżani i stawali przed sądem. Za część zarzucanych im czynów zostali prawomocnie skazani, odbywali już (oboje) kary więzienia. O jakie przestępstwa chodziło? Były to między innymi: znęcanie się, groźby karalne, publiczne pochwalanie przestępstwa, naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie. Kolejne śledztwa dotyczące "Magicala" i jego matki są w toku.

- Od kilku lat to żmudna praca dla funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Toruń Podgórz. To tamtejsi policjanci (w ich rejonie leży ulica Urzędnicza) odtwarzają nagrania, klatka po klatce je przeglądają i analizują. Stąd "wyłuskiwane" są poszczególne zdarzenia, sytuacje. Na tej podstawie też prokuratura może potem stawiać zarzuty za poszczególne czyny. Dodam, że za każdym razem nagrania odtwarzane muszą być protokolarnie. Tak, by było to procesowo udokumentowane - objaśnia prokurator Izabela Oliver, kierująca Prokuraturą Rejonową Toruń-Wschód.