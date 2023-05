W Toruniu powstanie Akademia HIMARS. Pierwsze wyrzutnie artylerii rakietowej już w Polsce

- Jestem optymistą, jeśli chodzi o kolejną umowę. Bardzo dobrą rozmowę odbyłem z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem. Jestem też po rozmowie z zarządem Lockheed Martina, firmy produkującej HIMARSy. Te wyrzutnie będą sprowadzone do Polski najszybciej jak to możliwe i będą zamontowane na podwoziach Jelcza. Chcemy doprowadzić do tego, żeby w ramach tego nowego negocjowanego kontraktu odbywała się w Polsce współprodukcja HIMARSów, zarówno wyrzutni, jak i rakiet. To jest cel, jaki sobie stawiamy - powiedział Błaszczak cytowany przez PAP.