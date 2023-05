Run Toruń - Zwiedzaj Ze Zdrowiem. Prawie dwa tysiące biegaczy w Toruniu. Poszukajcie się na mecie! [zdjęcia]

Run Toruń - Zwiedzaj Ze Zdrowiem to największa impreza biegowa w mieście. To także część Toruńskiej Triady Kopernikańskiej, w skład której wchodzą zimowa Piątka z Kopernikiem i jesienny Maraton Toruński. Zainteresowane rywalizacją o oryginalne medale Run Toruń jest tak duże, że organizatorzy wprowadzili limity startowe. Na trasie biegu na 10 km stanęło 1050 biegaczy, a we wszystkich biegach wzięło udział około 1700 uczestników. Kto wziął udział w dwunastej edycji Run Toruń? Poszukajcie na zdjęciach na mecie biegu!