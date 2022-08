Bella Skyway Festival 2022 w Toruniu. Takie będą instalacje! Mamy zdjęcia. Poznaj program i atrakcje. Bilety już w sprzedaży

13. Bella Skyway Festival w Toruniu. Co już wiemy? Oto pierwsze atrakcje!

Jedna ze stref toruńskiego festiwalu obejmie Dolinę Marzeń, czyli urokliwy park nieopodal Wisły. Znajdzie się tam m.in. instalacja "Touch the star" macedońskiego artysty Borisa Petrovskiego. To interaktywne przedstawienie świetlne, która może wywołać w nas uczucia sięgania do gwiazd.