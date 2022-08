Bezpłatne uzdrowiska i rehabilitacja do likwidacji? NFZ planuje dokonać rewolucji!

Unia Uzdrowisk Polskich protestuje przeciw zmiano

Unia Uzdrowisk Polskich alarmuje, że koncepcja zmian w funkcjonowaniu lecznictwa uzdrowiskowego zaprezentowana przez NFZ i MZ zasadniczo odbiega od wypracowanych w szerokim konsensusie niewdrożonych do tej pory ustaleń i rekomendacji zespołu Ministra Zdrowia z 2018 r.

Zdaniem UUP, atrakcyjna medialnie i społecznie generalna zmiana polegająca między innymi na tzw. upodmiotowieniu roli pacjenta w zakresie samodzielnego wyboru przez niego miejscowości uzdrowiskowej, zakładu lecznictwa uzdrowiskowego (konkretnego sanatorium) i terminu leczenia, z pominięciem dotychczasowej roli NFZ, na pierwszy "rzut oka" będzie budzić akceptację pacjentów oraz zadowolenie społeczne: bo kto by nie chciał wybrać samodzielnie i wyjechać na kurację finansowaną w części przez NFZ - w lecie do Kołobrzegu, Świnoujścia, Sopotu, Ustki, Dąbek, w zimie natomiast do Krynicy-Zdroju, Świeradowa-Zdroju i zamiast trzech zabiegów, otrzymać pięć zabiegów jak zapowiada MZ, informując o pracach nad zmianami dotyczącymi przyszłego funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego?