Bierzesz witaminę D? Ten błąd popełnia wielu! O jakiej porze nie wolno brać witaminy D?

Co z braniem witaminy D na pusty żołądek? To szkodzi?

Witamina D - na co pomaga?

Witamina D - na co pomaga?

Dlaczego w ogóle potrzebujemy witaminę D? Wpływa ona na prawidłową mineralizację tkanki kostnej, a także reguluje gospodarkę wapniowo-fosforanową. Witamina D chroni przed utratą masy kostnej - sprawia to, że kości są wytrzymalsze i trudniej jest je złamać.

Witamina D - w czym jest?

Witamina słońca, gdyż tak jest nazywana, jest produkowana m.in. przez nasz organizm, gdy ten jest wystawiony na słońce. to też sprawia, że w szczególności w sezonie jesienno-zimowym mamy wysokie ryzyko wystąpienia niedoboru tej witaminy. Jak można naturalnie ja suplementować? Głównym źródłem witaminy D3 są:

Prawidłowe suplementowanie witaminy D

W praktyce skuteczne uzupełnianie niedoborów witaminy D jest możliwe dopiero wtedy, gdy postawimy na prawidłową suplementację. Nie wystarczy po prostu "łykać tabletki". Trzeba wiedzieć, kiedy i w jakiej formie najlepiej przyjmować witaminę D. Okazuje się, że ważne jest bowiem to, o jakiej porze dnia ją przyjmujemy.

Kiedy nie łykać witaminy D?

Zdecydowanie najgorsza porą dnia na suplementację witaminy D jest poranek. Dlaczego? Ludzie mają wtedy tendencję do tego, aby brać ją na czczo lub do stosunkowo lekkich posiłków. Tymczasem jednak witamina D jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. Warto przyjmować ją z posiłkiem bogatym w tłuszcz - zazwyczaj jest to obiad. Rzadko kiedy jednak takim posiłkiem jest śniadanie.