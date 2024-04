Niedobór witaminy E. Masz takie objawy? Mogą być niezwykle groźne dla organizmu! mfred

Witamina E to witamina młodości. W tym powiedzeniu jest wiele prawdy. Witamina E jest bowiem mocnym przeciwutleniaczem, który przyczynia się m.in. do opóźniania procesów starzenia. Nazywana jest często "witaminą młodości" i "witaminą płodności". Olejek witaminy E jest składnikiem wielu produktów do pielęgnacji skóry, gdyż wykazuje właściwości przeciwstarzeniowe. Co więc się dzieje z organizmem, gdy brakuje w nim tej witaminy?