Bieżnia na Stadionie Miejskim jednak z licencją. Prezydent Zaleski: stadion jest stuprocentowo bezpieczny

Temat wysłużonej bieżni wraca od kilku miesięcy. Już zimą głos w sprawie zabrał Adrian Brzeziński, aktualny medalista mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 metrów i najlepszy sprinter MKL-u Toruń. - Może lepiej zamknąć ten stadion i przygotowywać się do tego, że bieżnia rzeczywiście będzie wymieniona, niż trenować tam dalej i psuć zawodnikom zdrowie. Bieżnia, która jest obecnie, nie nadaje się do biegania sprintów. Do długich dystansów też już zresztą nie, ale właśnie sprinty cierpią tu najbardziej. Zrozumiałem, że trenowanie w takich warunkach odbija się na zdrowiu, a jeśli myśli się o swojej karierze przyszłościowo, to wówczas trzeba dbać o zdrowie. Myślę, że jak najbardziej można powiedzieć, że jest to zdanie całego środowiska. Każdy jest świadomy, że ta bieżnia już straciła swoją wartość i każdy chciałby, żeby była wymieniona - mówił sprinter w rozmowie z naszą redakcją.