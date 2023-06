Głosujmy na Jeżyka z Torunia! Kasztanowiec może zostać Drzewem Roku 2023

Konkurs Drzewo Roku po raz trzynasty zorganizował Klub Gaja. Tym razem zgłoszono do niego ponad 40 okazów z całej Polski. Jury konkursowe wytypowało 16 drzew, na które będzie można głosować w finale.

Konkurs Drzewo Roku: jak można oddać głos?

"To świadkowie historii, drzewa z legendą, drzewa, które dają ciszę, spokój i przestrzeń, a także inspirują do podejmowania różnych inicjatyw ekologicznych, drzewa uratowane przed wycinką i te, o których ochronę miłośnicy drzew ciągle jeszcze walczą, doceniając ich znaczenie i wartość" - tak opisują finalistów organizatorzy konkursu.

Wśród finalistów jest kasztanowiec Jeżyk w Toruniu, rosnący przy ulicy Łąkowej.

"Drzewo rośnie w sercu dawnych historycznych ogrodów i sadów toruńskich, a obecnie SP nr 6. Przy żadnym innym drzewie w całym mieście nie dzieje się tak wiele dobrych i pożytecznych inicjatyw ekologicznych, sportowych i kulturalnych Jest to z pewnością najbardziej doceniany w Toruniu i dostrzegany na co dzień – pomnik przyrody" - to z kolei finałowa prezentacja Jeżyka.