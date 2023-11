Bonus na rachunku za prąd? Dostaniesz specjalny zwrot za prąd! Takie warunki musisz spełnić

Pracujący mogą spodziewać się sporych zmian. Przede wszystkim dlatego, że wzrośnie pensja minimalna. Jednak to nie wszystko. Zmiany na plus będą związane również z takimi, na których niektórzy stracą.…

Dodatkowe pieniądze do końca roku - zwrot za prąd 2023

Dostawca energii elektrycznej najpóźniej za ostatni okres rozliczeniowy bieżącego roku odejmie kwotę 125 zł i 34 gr. Jest to wynik specjalnego rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Weszło ono w życie j we wrześniu 2023 roku i nałożyło ono na sprzedawców energii elektrycznej obowiązek wstecznego obniżenia cen prądu dla gospodarstw domowych o 12 procent.

Składanie wniosku o zwrot pieniędzy za prąd

Jakie warunki trzeba spełnić?

Chcesz starać się o otrzymanie zwrotu pieniędzy za prąd? Jest to oczywiście dla Ciebie możliwe, o ile spełnisz przynajmniej jeden z kilku obowiązujących warunków. Tych jest sześć. Całkiem sporo osób może liczyć na to, że rzeczywiście otrzyma zwrot za prąd, co jest nie do pogardzenia. Wymieniamy je i omawiamy w galerii: