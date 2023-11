To Ci się należy za wypadek przy pracy. Aktualne świadczenia dla pracujących po wypadku

Ryzyko wypadku przy pracy

Z zasady każdy pracownik w mniejszym lub większym stopniu jest narażony na wypadek przy pracy. Może to dotyczyć zarówno miejsca świadczenia pracy, jak i np. powrotu z podróży służbowej. Jeśli wypadek jest szczególnie poważny, powrót do zdrowia może zająć nie tyle dni, ile tygodnie, a nawet miesiące. Wtedy też ważne okazuje się, że były terminowo odprowadzane składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli dana osoba nie podlegałaby ubezpieczeniu, po wypadku nie miałaby środków do życia. Co do zasady osoby na umowie o pracę lub umowie zleceniu mają składki ubezpieczeniowe opłacane przez pracodawcę bądź też zleceniodawcę. W innych przypadkach (np. umowa o dzieło) to pracownik samodzielnie musi opłacać swoje składki.