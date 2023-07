Toruń. Parkingi park and ride będą dostępne później niż zakładano

Toruńskie park and ride miały być dostępne z początkiem sierpnia. 27 lipca Urząd Miasta poinformował jednak, że termin ten się zmieni. - Na obu parkingach zakończyły się już prace budowlane. Do 15 sierpnia wykonawca zobowiązał się zakończyć prace montażowe i programistyczne, związane z uruchomieniem elektronicznego systemu wjazdu i wyjazdu oraz dokonywania płatności zgodnie z przyjętym regulaminem funkcjonowania - przekazali urzędnicy.

Toruń. Parkingi park&ride ruszą później

Po pracach związanych z uruchomieniem systemu będzie on jeszcze testowany. Ostatecznie parkingi mają być dostępne od 1 września. Skąd to opóźnienie? - Bardzo skomplikowany i wymagający więcej pracy okazał się system zarówno przygotowania, jak i oprogramowania urządzeń zapewniających dostęp do miejsc parkingowych – mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.