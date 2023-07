Toruń. Odmienili podwórko przy Żeglarskiej i zrobili tam małe Włochy

Państwo Dudnikowie, współwłaściciele kamienicy przy Żeglarskiej 5, wzięli udział w miejskim programie "Moje Podwórko". Za pozyskane środki dodali kamienicy nieco świeżości, bo jak mówią, chcą, żeby dla wszystkich mieszkańców powrót do domu był przyjemną chwilą.

Alicja Magdalena Dudnik i jej mąż - Janusz Dudnik, blisko czterdzieści lat mieszkali we Włoszech. W końcu życie ich pokierowało do Torunia, do kamienicy przy ul. Żeglarskiej 5, której są współwłaścicielami. - Mamy samych młodych lokatorów. To dzielni studenci, którzy pracują i się uczą. Chcieliśmy, by ta nasza wspólna przestrzeń była jak najbardziej przyjazna także dla nich - mówi pani Alicja.

Odświeżona kamienica w ramach "Mojego Podwórka"

Już kilka lat temu współwłaściciele kamienicy, a jednocześnie jej mieszkańcy, postanowili na podwórku zasadzić zieleń, która dzisiaj pnie się nad głowami odwiedzających Żeglarską 5. - Jesteśmy bardzo przywiązani do tej kamienicy, jest w rodzinie od lat dwudziestych. Zależy nam, żeby było ładnie i żeby każdy się tu czuł jak w domu - wyjaśnia Janusz Dudnik.

Jak podkreśla małżeństwo, ich zaangażowanie w to, jak wygląda ich podwórko, wynika nie tyle z poczucia odpowiedzialności za otoczenie, ale przede wszystkim z głębokiego uczucia do tego miejsca. - Czujemy miłość do tej kamienicy - zaznacza pani Alicja.

Coś więcej niż podwórko przy Żeglarskiej

Renowacja podwórka przy Żeglarskiej 5 zaczęła się w ubiegłym roku. Najpierw skuto beton, na miejsce którego ułożono kostkę, zrobiono odwodnienie i odnowiono infrastrukturę pod ziemią. - Na zimę mieliśmy tu trochę bałagan, ale udało nam się to przetrwać i teraz jest pięknie - chwali pani Alicja. Odnowienie podwórka, jak mówią państwo Dudnikowie, to oczywiście ważne wydarzenie dla całej społeczności. - Wszyscy bardzo przeżywają te prace i czekają, co będzie dalej - opowiada kobieta. Podwórko jednak nie pełni w przypadku Żeglarskiej jedynie roli przejścia z ulicy do mieszkania.

- Lokatorzy w soboty ustawiają tu leżaki, organizują sobie takie drobne imprezy, oczywiście wszystko w granicach rozsądku - zaznacza pan Janusz. - Chcemy, żeby to było miejsce, gdzie zawsze chętnie się wraca. Właśnie zaczynamy montować pergolę, będzie kamienna umywalka z blatem do pracy, stalowe donice i jeszcze więcej zieleni - wymienia.

Toruń. Przy Żeglarskiej zrobili małe Włochy

Małżeństwo nie ukrywa, że 40 lat spędzonych na Półwyspie Apenińskim ma wpływ na to, jak wygląda przy Żeglarskiej 5. - Dlatego też posadziliśmym.in. popularne we Włoszech winogrona - wyjaśnia pan Janusz. Plany małżeństwa sięgają jednak jeszcze wyżej. Na dachu kamienicy już od kilku lat mają niewielki warzywniak, który ma wkrótce być dostępny dla pozostałych mieszkańców. Lokatorzy będą tam mogli zasadzić swoje zioła czy warzywa, a także nacieszyć oko widokiem na Wisłę i stare miasto.

- W przyszłości chcemy wyremontować dach, żeby było bezpiecznie i mieszkańcy mogli tu przyjść i się zrelaksować, zwłaszcza, że widok jest przepiękny - opowiadają państwo Dudnikowie. - Mamy tu wszystko, co potrzebne: cukinie, ogórki, pomidory, sałatę, por, seler, cytrynę - wymienia z dumą pan Janusz.

Program "Moje Podwórko" w Toruniu

Dofinansowanie w ramach programu "Moje Podwórko", które otrzymała wspólnota mieszkaniowa z Żeglarskiej 5, wyniosło 25 tysiące złotych. Cały koszt zmian w tym miejscu to 42 tysiące złotych. Za tę kwotę położono nową granitową nawierzchnię, wykończono nawierzchnie przeznaczone pod zieleńce, wmurowano podesty schodowe, a także obmurowano studzienki piwniczne. Program „Moje Podwórko” realizowany jest w Toruniu od 2015 roku. Co roku miasto prowadzi nabór wniosków, które mogą składać wspólnoty i właściciele nieruchomości. W 2023 r. Gmina Miasta Toruń miała do podziału 150 tys. zł. W tym roku do Biura Toruńskiego Centrum Miasta wpłynęło 11 wniosków, dofinansowanie otrzymało 9 wspólnot. Oprócz tej z Żeglarskiej 5 były to wspólnoty przy ulicach: Łazienna 2, Mickiewicza 62, Mickiewicza 62, Moniuszki 30, Matejki 30, Akacjowa 19, Akacjowa 11, a także właściciele kamienicy przy Szczytnej 6.