Brawo! To oni adoptowali psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. Gratulacje redmf

Brawo! Osób, którym dobro zwierząt leży na sercu jest w Toruniu całkiem sporo. To one ostatnio adoptowały psy z toruńskiego schroniska dla zwierząt. W nim na nowy dom czekają czworonogi duże i małe, młode i nieco starsze. Czasami uśmiecha się do nich szczęście w postaci nowych właścicieli.