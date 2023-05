Gdzie w Toruniu można legalnie rozpędzić się do 70 km/h?

Szosa Lubicka, Łódzka, Andersa - to tylko kilka lokalizacji, w których w Toruniu możemy legalnie rozpędzić się do 70 km/h. Od Miejskiego Zarządu Dróg udało nam się pozyskać pełne zestawienie takich miejsc. Do kierowców apelujemy jednak o ostrożność - w niektórych punktach, tuż za znakiem drogowym z "siedemdziesiątką", stoi znak z "pięćdziesiątką". W takich miejscach łatwo o mandat. Poza tym część ulic, na których obowiązuje ograniczenie do 70 km/h, znalazła się w rankingu najbardziej niebezpiecznych ulic w Toruniu według toruńskiej policji.

Agnieszka Bielecka