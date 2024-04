Bulwar Filadelfijski prawie gotowy. Łodzie flisacze już pływają

Zakończył się montaż dwóch pomostów, służących do obsługiwania łodzi flisaczych. Przypomnijmy, że zakupiono pięć łodzi wzorowanych na historycznych łodziach flisaczych „bat wiślany”. Pierwotnie planowano rozpoczęcie rejsów na poniedziałek, 15 kwietnia. Tymczasem kto miał szczęście, mógł się przepłynąc już w miniony weekend.

- Wyszło to trochę spontanicznie - przyznaje Jakub Gołębiewski z Fundacji Wolna Wisła. - Odbywaliśmy próbne rejsy, szkoliliśmy rekrutów, a ponieważ znalazły się osoby chętne do przepłynięcia się Wisłą nie widzieliśmy przeszkód, by im to umożliwić. Zwłaszcza że była ładna pogoda. Na razie rejsy odbywają się nieregularnie i kosztują 20 złotych. W sezonie cena standardowych przejażdżek w nie przekroczy 30 złotych, inne, na przykład z wyżywieniem czy na zachód Słońca będą kosztowały nieco więcej.