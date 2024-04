Sezon na hulajnogi elektryczne. Znów zalegają w różnych częściach miasta! Grozi za to mandat

Hulajnogi wyrastają spod ziemi

– Poruszam się o kulach. Ominięcie hulajnogi to utrudnienie i dodatkowy wysiłek – mówi pani Sylwia, mieszkanka Torunia. – Wiosną nie jest jeszcze tak źle, bo chyba mniej osób korzysta z hulajnóg. Najgorzej jest latem, kiedy zalega ich naprawdę dużo. Nawet przed wyjściem z bloku stoją. A co jeśli przyjechałaby karetka? To też utrudnia dostęp – zauważa. – Gdy chce się je przestawić, włącza się alarm, który nie chce przestać piszczeć. Próbowałam już kilkukrotnie. Nie da się nimi normalnie przejechać w inne miejsce…

Jedni uważają je za spore ułatwienie, dla drugich są przeszkodą. Hulajnogi elektryczne powróciły do miejskiej przestrzeni. Wraz z nimi powrócił też problem pozostawiania ich w najróżniejszych zakamarkach Torunia – na chodnikach, ścieżkach rowerowych, za zakrętem czy nawet na jezdni. Lądują nawet w krzakach czy za ogrodzeniem. Budzi to frustrację, bo nie tylko szpeci przestrzeń, ale stwarza też zagrożenie, choćby dla osób z niepełnosprawnością czy rowerzystów.

– Najczęściej widzę je pozostawione na ścieżkach na Bydgoskim Przedmieściu i przy Czerwonej Drodze. Już kilka razy musiałem zjechać na ścieżkę dla pieszych, by uniknąć zderzenia – opowiada. – Proszę sobie jednak wyobrazić, że ktoś jej nie zauważy. Kto za to odpowie?

Nowe przepisy od 2021 roku

Zmiana w przepisach oczekiwana była długo, ponieważ problem stał się szybko zauważalny. W 2021 roku zmieniły się przepisy o hulajnogach elektrycznych. Do tego czasu użytkowników pojazdów traktowano jako pieszych. Po zmianach uznano ich za uczestników ruchu drogowego. Co za tym idzie – w nowych przepisach wprowadzono m.in. stosowanie się do zasad obowiązujących w ruchu drogowym, zakazano jazdy chodnikiem, w parach, rozmawiając przez telefon oraz po spożyciu alkoholu. Dodatkowo każdy manewr powinien być odpowiednio zasygnalizowany. Użytkownik hulajnogi ma także obowiązek ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniach czy pieszym przechodzącym przez pasy.

Maksymalną prędkością, z jaką mogą jechać hulajnogi po jezdni lub ścieżce rowerowej to 20 km/h. Za jej przekroczenie grozi mandat. W nowych przepisach nie zabrakło również zapisu o zasadach parkowania. Hulajnogi powinny stanąć w wyznaczonych do tego miejscach lub w ostateczności na chodniku, ale równolegle do jego krawędzi jak najbardziej oddalonej od jezdni, pozostawiając co najmniej 1,5 m szerokości dla pieszych.

Nowe regulacje prawne nie spowodowały poprawy. Użytkownicy hulajnóg nadal przejeżdżają przez chodnik. Parkowane są także w różnych miejscach. Straż Miejska otrzymuje zgłoszenia o tego typu wykroczeniach, lecz wciąż zdarzają się rzadko, o czym informuje Jarosław Paralusz, rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Toruniu.