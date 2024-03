Byliśmy w nowej szkole przy ulicy Strzałowej. Zobaczcie ją tuż przed otwarciem!

Od września tysiąc uczniów i przedszkolaków pójdzie do nowej szkoły przy ulicy Strzałowej na toruńskim lewobrzeżu. "Nowości" odwiedziły obiekt, który budowany jest kosztem 76,8 miliona złotych. Zobaczcie, jak aktualnie wygląda!

ZOBACZ: Tak powstaje nowa szkoła przy ul. Strzałowej w Toruniu

Nowa szkoła w Toruniu

Nowoczesna szkoła przy ulicy Strzałowej na lewobrzeżu miała zostać oddana do użytku 25 listopada 2024 roku. Wykonawca budowy - firma Strabag - postarała się jednak o niespodziankę i zadeklarowała, że skończy prace 30 czerwca, dzięki czemu SP 12 ruszy już od początku najbliższego roku szkolnego.

- Mamy zapewnienia, że czerwcowy termin zostanie dotrzymany - mówi Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta. - Obecnie trwają już prace wykończeniowe w środku budynku. Na zewnątrz z kolei powstają drogi dojazdowe, boiska i plac zabaw. Czekamy na wybór dyrektora szkoły, który nie tylko ma wybrać kadrę nauczycielską, ale i zadecydować, jakie wyposażenie szkoły gmina powinna kupić.

Kto zostanie dyrektorem?

To ważne, bo o ile Strabag zadba o wszystkie "większe" rzeczy, takie jak np. wyposażenie kuchni, meble czy wyposażenie sportowe, to kwestia zakupu np. komputerów, tablic interaktywnych lub choćby kubków i talerzy do stołówki leży w gestii gminy, a w praktyce - dyrektora. Będzie on miał dwa miesiące wakacji, by z tym się uporać.

Na razie z wyborem dyrektora jest jednak problem. Ogłoszono konkurs na to stanowisko, ale komisja konkursowa nie zdecydowała się na żadnego z dwójki kandydatów (byli nimi Maria Mazurkiewicz, była wicekurator oświaty oraz Mariusz Gwardecki, nauczyciel historii).

- Procedura jest w toku. Potwierdzam, że konkurs nie został rozstrzygnięty, co oznacza, że żaden z kandydatów nie otrzymał większości głosów komisji - wyjaśniała na naszych łamach Malwina Jeżewska, rzeczniczka prezydenta Torunia. - Zapis art. 63 ust. 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe mówi, że jeżeli w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi. Musi on spełniać wszystkie kryteria, jak w postępowaniu konkursowym.

Szkoła, przedszkole i mediateka

W obiekcie mieścić się będzie zarówno szkoła podstawowa, do której uczęszczać będzie mogło 800 uczniów, jak i przedszkole dla 200 dzieci oraz nowoczesna biblioteka - tzw. mediateka służąca rozwojowi życia kulturalnego na lewobrzeżu.

Powierzchnia użytkowa nowego obiektu przy ulicy Strzałowej wyniesie 9125 metrów kwadratowych. Budynek o powierzchni 6021 m kw., w którym mieścić się będzie szkoła podstawowa, będzie obsługiwać 32 oddziały, po cztery oddziały w każdym roczniku. Będzie on połączony z salą sportową o powierzchni 1114 m kw. W osobnym budynku o powierzchni 1397 m kw. znajdzie się przedszkole wraz z kuchnią i stołówką obsługującymi cały kompleks. Ze szkołą będzie on zespolony łącznikiem. Przedszkole będzie też posiadać własną mniejszych rozmiarów salę gimnastyczną.

W kolejnym budynku o powierzchni 593 m kw. mieścić się będzie mediateka, z której korzystać będą mogli mieszkańcy lewobrzeża. Będzie to filia Książnicy Kopernikańskiej. Kolejny etap tej inwestycji zakłada budowę pływalni o powierzchni użytkowej 1849 m kw. Budynek będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji to 76,8 miliony złotych, z czego blisko 85 procent, czyli 65 milionów zł stanowi dofinansowanie pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pozostałą część kwoty – ok. 12 milionów zapewnia Gmina Miasta Toruń.

W kształcie litery C

Dodajmy, że budynki szkoły, przedszkola i książnicy tworzą na rzucie układ zbliżony do litery C, tworząc wewnętrzny dziedziniec, na którym planuje się dwa place zabaw. W północnej części działki zlokalizowano infrastrukturę sportową obejmującą: boiska piłkarskie i wielofunkcyjne (do piłki koszykowej, siatkowej, tenisa), bieżnię, skocznię w dal oraz tereny zielone, które dostępne będą również dla okolicznych mieszkańców.

Jak wygląda szkoła? Zobaczcie zdjęcia w galerii!

