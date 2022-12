Catering świąteczny w Toruniu. Jest drożej niż w zeszłym roku. Oto oferty i ceny

Ile kosztują pierogi, a ile barszcz na święta w Toruniu?

Ceny pierogów z kapustą i grzybami wahają się od ok. 2 zł do nawet 4 zł za sztukę. Gdy chcemy zamówić 100 pierogów dla całej rodziny, robi się z tego spora sumka. A przecież to dopiero początek! Wigilię wypada rozpocząć zupą. Ceny barszczu także są zróżnicowane – za słoik o pojemności 900 ml w knajpie U Qurczaka zapłacimy 16 zł, w Restauracji Luizjana 25 zł, w Naszej Toruńskiej 28 zł, w Restauracji U Kucharzy 35 zł, a w Bezie 45 zł.