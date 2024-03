Catering na Wielkanoc w Toruniu. Jaką ofertę przygotowały lokalne restauracje?

Restauracja Młyn Smaków

Młyn Smaków przy ul. Łokietka 3 zamówienia na świąteczne potrawy przyjmuje do 27 marca. W menu znajdziemy dania główne, zimne przekąski i zupy. Znajdują się w nim zarówno tradycyjne potrawy, jak i te nieco wykwintne. Restauracja jako danie główne proponuje:

Bistro Kwiatowa

Bistro mieszczące się przy ul. Łódzkiej 35 przyjmuje zamówienia na wielkanocne dania do 26 marca. Co znajdziemy w menu? W daniach głównych znajdują się:

W propozycjach znajdują się także zupy – żurek na zakwasie (39,50/0,9 l), rosół (34,50 zł/0,9 l) oraz krem z białych warzyw (35 zł/0,9 l). Nie zabrakło także jajek faszerowanych. Za 8 połówek wypełnionych pieczarkami, cebulą i majonezem zapłacić należy 27,50 zł; za farsz z łososia, oliwek i serka zapłacić należy 32 zł, natomiast te wypełnione szynką, majonezem i szczypiorkiem to koszt 27,50 zł.

Restauracja Słoneczne Tarasy

Restauracja z ulicy Wyszyńskiego 19 oferuje swoim klientom catering wielkanocny złożony z wielu propozycji. Zamówienia należy składać do 27 marca. Co znajdziemy wśród wielkanocnej patery? Jej koszt w całości to 260 zł.

Jajka faszerowane (8 połówek), babeczki faszerowane pastą z łososia (4 porcje), schab z pastą chrzanową w galarecie (4 porcje), szynka faszerowana pastą świąteczną (4 porcje), rolada z łososiem i szpinakiem (4 porcje), pasztet z żurawiną (4 plastry), szynka świąteczna (4 plastry). Ponadto w restauracji można zamówić zestaw ciast domowych (sernik, szarlotka, 3 bit) za 120 zł.