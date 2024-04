Cenną książkę wypada oprawić. Pan Henryk, introligator, na brak pracy nie narzeka

- Nic bardziej mylnego - twierdzi. - Na brak zajęcia nie narzekam. Gdyby przyszedł pan do mnie z książką do oprawy, musiałby pan liczyć się z miesięcznym terminem oczekiwania. Jest sporo osób nieobojętnych na piękno książki. Są one często przekazywane z pokolenia na pokolenie jako pamiątki rodzinne. Poza tym ludzie mają jeszcze szacunek dla słowa drukowanego. Formy internetowe nigdy tego do końca nie wyprą. Ludzie lubią poczuć zapach książki, potrzymać w dłoniach. To nie to, co czytanie w Internecie czy słuchanie audiobooka. Przeważnie moimi klientami są starsi ludzie, ale zdarzają się też i młodzi. O, proszę zobaczyć - tę książkę kucharską z 1932 roku przyniosła mi młoda dziewczyna. Należała do jej babci i chce mieć po niej pamiątkę. Wprawdzie nie jest kompletna, ale ma ponad 100 stron i na pewno jest to cenna rzecz. Dla wnuczki ma znaczenie to, że tę książkę trzymała i korzystała z niej babcia. Czasami książki to relikwie rodzinne. Uważam, że każdy mógłby w ten sposób zadbać o swoje korzenie. Mam klienta, który oprawia książki trzem swoim synom, którzy mają zupełnie inne zainteresowania i umieszcza je na trzech regałach. Po to, by dalsze pokolenia mogły po nie sięgnąć i przekonać się, czym się ojciec czy dziadek interesował.