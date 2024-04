Toruń pozyskał kolejne miliony na modernizację dróg. Będą zmiany we wschodniej części miasta

Pod koniec stycznia tego roku miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie remontu Szosy Lubickiej na odcinku od Dziewulskiego do Olsztyńskiej wraz z częścią ulicy Olsztyńskiej od skrzyżowania z Szosą Lubicka w kierunku wschodnim oraz na remont przejścia podziemnego w ciągu Szosy Lubickiej na wysokości Piskorskiej.

Solidarnie po połowie

Co zostanie wyremontowane?

Dotacja nie pierwszy raz

To kolejna dotacja, jaką Toruń dostał w ostatnim czasie. Miasto od wielu lat z sukcesem pozyskuje środki z rezerwy subwencji ogólnej. Przy współfinansowaniu z budżetu miasta wyremontowano między innymi Szosę Lubicką (na odcinkach od placu Sybiraków do Leszczynowej i Ślaskiego do Wyszyńskiego), Szosę Lubicką na odcinku od Ścieżki Szkolnej do Targowej i przejście podziemne na wysokości Wyszyńskiego, Szosę Lubicką na odcinku gazownia - plac Daszyńskiego, a także ulice Poznańską i Ligi Polskiej.