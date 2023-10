Certyfikaty Made in Toruń rozdane po raz 13. Ma je już 319 lokalnych firm!

W tym roku uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się w Hotelu 1231.

- Rozmiar uhonorowań certyfikatami Made in Toruń jest bardzo duży, bo w naszym mieście zarejestrowanych jest około 27 tysięcy podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą - stwierdził Michał Zaleski, prezydent Torunia. - Oczywiście dominują jednoosobowe i niewielkie, ale jest też kilkadziesiąt firm, które zatrudniają po kilkaset lub więcej osób. Mapa geometrii gospodarczej jest przebogata, co napawa dumą. Zawsze, gdy dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorcom jest trudniej, trudniej jest też miastu. Dlatego staramy się być pomocni, użyteczni i przydatni jako wspólnota lokalna. Mieliśmy tego przykład choćby w trakcie pandemii, kiedy zmniejszaliśmy podatek od nieruchomości, opłaty za korzystanie z majątku miejskiego itp. Działa też Centrum Wspierania Biznesu. Zależy nam na tym, aby było jak najwięcej miejsc pracy. Jeszcze kilka lat temu z ogromną troską mówiliśmy o tym, jak ułatwić mieszkańcom znalezienie pracy. Dzisiaj to wy, przedsiębiorcy, macie często problemy ze znalezieniem ludzi do zatrudnienia. Ale taka jest sinusoida gospodarki. Od niej nie uciekniemy. Gratuluję wszystkim wyróżnionym. Pokażcie znaczek Made in Toruń w waszych firmach. Pokażcie, że jesteście dumni, iż prowadzicie działalność w naszym mieście.